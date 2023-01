Ah que saudade de Carlos Alberto Oliveira!

A- A+

O Campeonato Pernambucano ainda nem começou e já aconteceu mais um vexame. Depois do tapetão que acabou deixando a competição deste ano com 13 clubes, o jogo entre Sport e Íbis, que seria realizado neste domingo (08), terá que ser adiado por falta de campo. Oi?! Isso mesmo.

O gramado da Ilha está sem condições nenhuma de jogo e o da Arena de Pernambuco também. Parecem um amontoado de capim com um bocado de “rabiscos”. Eu acho até que extraterrestres passaram por lá. O pior de tudo é que isso só foi visto a menos de uma semana para a estreia do Estadual.

Infelizmente, a Federação Pernambucana de hoje não é a mesma de anos atrás. Afinal, mesmo o Sport errando, a entidade máxima do futebol local já deveria estar fazendo a vistoria dos estádios há mais de um mês.

Com isso, ficaria mais fácil conseguir encontrar uma saída, o que não causaria atraso nas datas do já desprestigiado campeonato. Por essas e outras, eu não tenho dúvida do que vou dizer aqui agora: “Ah que saudade do ex-presidente da FPF Carlos Alberto Oliveira!”.

Veja também

Saúde Covid-19: Brasil registra 27,6 mil casos e 158 mortes em 24 horas