Ainda bem que o Sport não está na 1ª fase da Copa do Brasil Sem o Leão, todos os demais clubes do estado se classificaram para a próxima fase

Eu li aqui no portal da Folha de Pernambuco que, pela primeira vez depois de sete anos, 100% dos times do estado conseguiram superar a primeira fase da Copa do Brasil. O Santinha despachou o Democrata/MG ao empatar em 1x1, em Minas.

Enquanto isso, o Timbu mandou embora o “Bicho-papão do Campeonato Paulista”, o São Bernardo, ao vencer o duelo por 1x0, fora de casa; e o Retrô colocou o Avaí para pastar ao derrotá-lo por 3x2 na Arena de Pernambuco.

Essa alegria toda só aconteceu graças à ida do Sport diretamente à terceira fase da competição, já que, por ser o atual vice do Nordestão, foi beneficiado com a participação do Fortaleza na Libertadores. E o que isso tem a ver?!

Bem, de 2016 pra cá, o Leão foi eliminado cinco vezes na primeira fase. Quem não lembra dos vexames históricos contra Ferroviário/CE e Juazeirense, hein?! Eu nunca vi tanta “perronhice”! Ou seja, só assim para acabar com essa “zica” de vez.

