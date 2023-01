A- A+

Aquele pênalti não marcado na Copinha foi dose! Bola bateu no braço de defensor do Goiás e nada foi marcado. Leãozinho deu adeus à Copa SP

O Leãozinho Simba deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. A meninada rubro-negra acabou caindo nas quartas-de-final ao perder de 1x0 para o Goiás. O time goiano está de parabéns, pois é muito bem armado e ainda conta com o perigoso atacante Pedrinho, que, lamentavelmente, teve que sair de campo por conta de uma lesão muscular durante o jogo.

Mas, por outro lado, se o futebol tivesse lógica, quem seguiria em frente era o Leãozinho. Afinal, em praticamente 80 minutos de bola rolando, só deu o time pernambucano. Foram três bolas na trave, e o goleiro adversário fez, ao menos, uns dois milagres debaixo da meta. Só que isso faz parte desse esporte. É compreensível.

O que não é compreensível é ter um pênalti claríssimo não marcado pela arbitragem. E foi justamente o que aconteceu ontem. No segundo tempo, a árbitra Marianna Nanni Batalha não deu nada no lance em que a bola bateu no braço aberto de um defensor do Goiás. O pior é que a redonda estava indo em direção ao gol.

Tudo bem que o Sport poderia até perder a cobrança da penalidade, mas haveria pelo menos a chance de mudar a história, algo que não aconteceu, infelizmente. É vida que segue, Simba...

