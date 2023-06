A- A+

Até Jason, de Sexta-Feira 13, arretou-se com Fabinho e Juba! O Sport conseguiu praticamente o impossível no Morumbi, mas caiu nas penalidades

O Sport jogou muito na noite de quinta-feira (1º), no Morumbi. E digo mais: a maioria dos torcedores rubro-negros não acreditava numa vitória em cima do “Todo-Poderoso” São Paulo dentro dos seus domínios.

Só que as frases “Nunca duvide do Sport”, o “Sport não morre nunca” e o “Sport é Jason” nunca fizeram tanto sentido quanto para este jogo. Depois de estar perdendo de 1x0 (3x0 no agregado), o Leão praticamente ressurgiu das cinzas, fez três gols e levou a decisão para a disputa dos pênaltis.

O problema é que, mais uma vez, Luciano Juba mostrou que não tem segurança emocional para uma disputa de pênaltis. Lembram que ele perdeu também na decisão do Nordestão contra o Ceará? Pois é.

Já Fabinho errou feio ao ser expulso, de maneira infantil, no primeiro jogo das oitavas contra o São Paulo. Se ele não tivesse levado o segundo amarelo, tenho certeza que a história seria bem diferente. Concorda comigo?

