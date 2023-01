Confesso que mordi a língua com o Santinha

A- A+

Na semana passada, eu disse que gostaria muito de ter a confiança do técnico do Santinha, Ranielle Ribeiro. Falei isso porque não estava acreditando nadinha no elenco atual do Tricolor. Sinceramente, eu achava que o time não passaria nem do Pré-Nordestão. Ledo engano.

Mesmo com as suas inúmeras limitações, o Santinha mostrou raça e (por que não?) competência ao vencer os jogos contra o Caucaia (2x0) e o Botafogo/PB (2x1). Ao se classificar para o grupo B do Nordestão, a Cobra Coral já garante um “dinheirinho bom” a mais para este ano.

Além disso, ganha mais força e confiança para conquistar o principal objetivo da temporada: retornar à Série C do Brasileiro. Confesso que essa mordida de língua me fez até bem. Afinal, o futebol de Pernambuco precisa logo ressurgir das cinzas. E é pra já.

Veja também

Economia Banco Mundial reduz previsão de crescimento global para 2023, a 1,7%