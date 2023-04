A- A+

Enderson Moreira escala ou não Igor Cariús para a final do Nordestão? Lateral-esquerdo do Sport é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima II

Eu gostaria muito de saber como está a cabeça do técnico do Sport, Enderson Moreira, e do clima dentro do elenco rubro-negro, após se saber que o lateral-esquerdo Igor Cariús é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima II.

Esta operação, de responsabilidade do Ministério Público de Goiás, apura a manipulação de resultados de jogos de futebol no Brasil para favorecer apostas esportivas. A suspeita recai em cima do atleta nos tempos em que defendia o Cuiabá, mais precisamente numa partida contra o Palmeiras no Brasileirão da Série A do ano assado.

A minha preocupação é por que, nesta quarta-feira (19), será realizada a primeira partida da final do Nordestão contra o Ceará, no Castelão. Além disso, Cariús é titular absoluto e vem se destacando principalmente no grande número de acertos nos cruzamentos.

Justamente por isso, o treinador deve ter uma conversa “olho no olho” com o jogador para saber como está a cabeça dele para a decisão. Até porque qualquer errinho do atleta dentro de campo pode levantar suspeitas de todos os lados.

Mas será que sacando o jogador da partida não seria um “atestado” de confissão? Temos que respeitar a presunção de inocência. Até porque ninguém pode ser condenado antes do “transitado em julgado”. E o que se sabe até o momento é que Cariús é apenas um investigado e que tem todo o direito de se defender.

Há uma ala que defende que, pelo simples fato de ser investigado de um crime, o atleta deveria ficar de fora do elenco até que tudo fosse devidamente esclarecido. É algo sensato. Mas como fica o clube que investiu no jogador e não tem outro nome à altura para substituí-lo, hein?! Principalmente, se ele for realmente inocente.

O certo é que, no momento atual, só mesmo após essa conversa é que o treinador rubro-negro terá certeza se vai poder escalá-lo ou não para a decisão. O elenco todo agradece e a torcida do Leão também. É esperar pra ver.

