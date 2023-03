A- A+

Esse “mangue” dentro da Ilha do Retiro é inconcebível! O gramado do estádio do Sport precisa de uma reforma urgentemente

O estádio da Ilha do Retiro foi construído na primeira metade do século passado em cima de um manguezal. Fato. Mas não é por isso que, nos dias atuais, o gramado deve ficar bastante castigado a qualquer sinal de chuva forte. O pior que isso é uma realidade pra lá de recorrente.

É só começar a chover que fica todo mundo naquela expectativa se vai ter ou não partida na Ilha. Ontem à noite até teve, mas o árbitro foi obrigado a paralisar o duelo entre Sport e ABC, pela semifinal do Nordestão, por completa falta de condição de jogo.

O que mais me revolta é ouvir as explicações dos dirigentes rubro-negros. Os caras têm a cara-de-pau de falar que a “culpa é da maré alta, do mangue embaixo do estádio, da quantidade grande de chuva, etc, etc, etc”. Meu Deus do céu! Parem com isso!

É preciso colocar o gramado do estádio leonino como prioridade e resolver de vez a questão. Chega de paliativos! Chega de transferência de responsabilidades! Com as suas devidas proporções, o Estado de Israel foi construído em cima de um deserto e nem por isso falta água. Então...

