A- A+

Eu aposto com quem quiser que Juba fica no Sport Acredito que o jogador permanece na Ilha do Retiro até o final deste ano

Eu sei que o futebol é um negócio e a carreira de jogador é muito curta. Por isso, os atletas pensam em fechar excelentes contratos o quanto antes. E Luciano Juba não foge à regra. Mas a vida não é uma Ciência Exata, e tudo é uma questão de bom senso.

Depois da vitória de 2x0 em cima do Santinha, no último sábado, pelo Pernambucano, vi o jogador muito feliz e festejando, ao lado dos companheiros, com a torcida, que fez a festa na Ilha do Retiro. Passou a nítida impressão de que ele vem se sentindo muito bem onde está.

Além disso, pelo carinho que tem pelo clube que o projetou e ainda pela excelente fase que vem passando, Juba não tirou o pé do acelerador nesta fase final do seu contrato. Pelo contrário. O cara vem se destacando jogo a jogo.

E para reforçar ainda mais essa minha aposta na permanência dele, além da proposta de aumento salarial para R$ 200 mil, surgiram ontem notícias de que a renovação está perto de acontecer.

Afinal, Juba não quer ver o Sport de mãos abanando, tampouco ficar sem jogar de setembro até o final do ano, já que o contrato com o Leão vence em 31 de agosto, e as janelas nacional e internacional fecham no início de agosto. Quem aposta comigo, hein?!

Veja também

vaticano Papa Francisco celebra 10 anos de pontificado com os cardeais e um podcast