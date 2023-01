A- A+

Eu aposto que Pipico vai salvar o Santinha Na 6ª colocação do Pernambucano, o Tricolor vai muito mal das pernas do meio pra frente

A torcida tricolor tá arretada com o seu time. E com toda razão, viu?! Ao empatar com o Maguary em 1x1, no apagar das luzes, em pleno Arruda, o Santinha está na 6ª colocação do Pernambucano. Ou seja, se a primeira fase terminasse hoje, a equipe coral ainda não estaria classificada, pois o Íbis está a apenas um pontinho atrás e com um jogo a menos. Ui!

O pior é que, do meio pra frente, o time de Ranielle não é criativo e sequer sabe fazer gol. É por isso que eu ainda tô botando muita fé em Pipico. Aí você pode vir e dizer que, no jogo de ontem, o atacante não marcou nenhum gol diante do time do suco.

É verdade, mas este foi o primeiro jogo dele neste retorno e, mesmo assim, entrou aos 30 minutos do primeiro tempo e se movimentou em campo muito melhor que todos os demais atacantes do elenco juntos.

Apesar da idade avançada (37 anos), Pipico, como todo e qualquer jogador, precisa de ritmo de jogo. Por isso, o técnico Ranielle Ribeiro precisa escalá-lo de frente contra o Petrolina, nesta quarta-feira (1º), fora de casa. Eu aposto, com quem quiser, que Pipico já fará a diferença neste duelo. Duvida?! É esperar pra ver.

