Eu aposto que Santa e Náutico vencem e Sport empata

O Leão e o Timbu fizeram um clássico movimentado no último sábado, nos Aflitos, com o Rubro-negro jogando melhor, mas com o Alvirrubro demonstrando bem mais raça dentro de campo. Daí o gol do empate dos donos da casa no apagar das luzes (2x2). Justamente por voltar a jogar nos Aflitos, nesta quarta (15), com o apoio da torcida, eu aposto numa vitória do Náutico em cima do Fluminense/PI.

Já o Sport, mesmo estando com um time mais “arrumado” que os rivais pernambucanos, não deve vencer hoje, e sim apenas empatar. É o que eu aposto. Afinal, vai encarar uma verdadeira pedreira contra o Ceará, no Presidente Vargas.

E olhe que o Vovô caiu pra Série B, viu?! Não importa. O que vale é que o time cearense continua bem organizado e perigoso, principalmente, dentro dos seus domínios.

Já o Santinha, que vem de um empate em 2x2 com o mesmo Fluminense/PI, recebe nesta terça (14) o Atlético de Alagoinhas. Mais uma vez volto a dizer que Pipico, que marcou o seu primeiro gol neste retorno ao clube tricolor na última partida, vai desencantar de vez daqui pre frente. E já começa neste duelo. Pode apostar, torcedor!

