Eu entendo o medo do Ceará de jogar na Ilha do Retiro O Vovô pediu para a CBF mudar o local da finalíssima para a Arena de Pernambuco

Há alguns dias, a diretoria do Ceará entrou com um pedido, junto à CBF, para que a finalíssima do Nordestão não fosse disputada na Ilha do Retiro, e sim na Arena de Pernambuco. Os cearenses fizeram isso porque sabem que jogar no estádio do Leão é “osso duro de roer”.

Já na Arena não. O estádio “Padrão Fifa” é muito mais neutro para quem vem de fora. Enquanto isso, a “Bombonilha” é temida por todos os adversários. O caldeirão ferve e a torcida fica cafungando no cangote dos jogadores de fora. É pra se lascar, viu?!

É por isso que o Vovô, que de besta não tem nada, quer se livrar dessa enrascada. Eu entendo bem ele. Afinal, quem nunca teve medo que atire a primeira pedra.

