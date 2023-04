A- A+

“Eu, eu, eu, caiu na Ilha...” Torcida do Sport e a Ilha do Retiro: uma união que assusta os adversários

Quando o Sport ganha jogando um duelo importante na Ilha do Retiro, a torcida, enlouquecida, sempre grita: “Eu, eu, eu, caiu na Ilha...”. Também pudera. O estádio carrega uma energia que dá medo nos adversários que sabem que jogar ali não é nada fácil.

O negócio é de um jeito que o local foi até apelidado de “Bombonilha”, pela semelhança com a Bombonera, estádio do argentino Boca Juniors, no quesito pressão. Pois bem, neste ano, a pressão já vem dando o que falar.

Com a vitória desta quarta-feira (26) de 2x0 em cima do Coritiba, que classificou o Leão para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, o time rubro-negro já soma 14 vitórias em 14 jogos. Além disso, marcou 41 gols e sofreu apenas três.

E para completar, segundo o companheiro Igor Moura, da Rádio Jornal, das 14 vitórias, 11 foram com dois ou mais gols de diferença. Ou seja, será que isso é um bom sinal para a próxima quarta-feira (03)? Te cuida, Vozão!

Veja também

CONCERTO Mosteiro de São Bento recebe Turnê 2023 gratuita e aberta ao público do Tutti Choir Brasília