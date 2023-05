A- A+

O time do Sport foi superior durante os 90 minutos da finalíssima da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (03), na Ilha do Retiro. O resultado foi 1x0 para o Leão, mas bem que poderia ter sido tranquilamente 2x0, 3x0 ou até 4x0. Não estou exagerando. E a torcida foi gritando: “Eu, eu, eu, caiu na Ilha...”.

Os rubro-negros envolveram os cearenses com toque de bola e velocidade. A bronca é que, numa decisão, uma equipe não pode desperdiçar tantas chances como ontem. Tudo bem que, em alguns lances, o bom goleiro Richard fez milagres em campo, porém, em outros, faltou competência ao ataque leonino.

Além disso, o Vozão jogou com o “regulamento embaixo do braço” e foi se tranquilizando com os passar do tempo. Já os rubro-negros foram se afobando e cansando. Na cobrança dos penais, prevaleceram a tranquilidade e a competência dos batedores do Ceará. Faz parte do jogo.

O alvinegro cearense está de parabéns pelo título, porém o torcedor do Sport também tem que estar de cabeça erguida e com orgulho, pois o Leão jogou (e vem jogando) um belo futebol, digno de Série A.

Nos vemos na Copa do Brasil e na Série B. É vida que segue. Mas os gaiatos de plantão não querem nem saber e já mudaram a letra da música para: “Eu, eu, eu, dessa vez o Sport caiu na Ilha e...”.

