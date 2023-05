Freud explica o que está acontecendo na Ilha e nos Aflitos

A- A+

O Sport vem me preocupando por conta da grande quantidade de gols perdidos em suas partidas. Só para se ter uma ideia, na finalíssima do Nordestão contra o Ceará, o Leão teve 20 finalizações contra apenas três dos cearenses durante os 90 minutos. E de todas essas chances, apenas uma foi gol.

Já diante do Guarani, neste domingo (07), pela Série B, o Sport venceu por 2x0, mas, apenas no primeiro tempo, os rubro-negros finalizaram 15 vezes, contra duas do Bugre. Até Vagner Love vem abusando de perder oportunidades claras.

Não acho que seja por falta de qualidade técnica. Se fosse assim, Love não perderia nenhum. Acredito que pode haver ansiedade aí no meio e, por isso, um trabalho psicológico com o elenco cairia bem neste momento.

Um trabalho psicológico poderia ser também realizado no Náutico. A diferença é que, nos Aflitos, o problema é de autoestima. Acredito que os alvirrubros parecem que ainda não assimilaram que o Clube Náutico Capibaribe é uma instituição tradicional do futebol não só de Pernambuco mas de todo o Brasil.

Justamente por isso, não era para o Alvirrubro ter passado por dificuldades contra o Manaus e o São José, respectivamente. Não estou desrespeitando esses clubes, mas, além da tradição, o Náutico vinha tendo uma boa evolução nesta temporada.

Diante do Manaus, que passou recentemente por uma mudança completa no elenco, o Timba poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, mas só fez 1x0. Na etapa complementar, houve um “apagão”, o que fez com que os donos da casa virassem o placar.

Já no último sábado, jogando dentro dos Aflitos, o Alvirrubro começou perdendo e só depois conseguiu virar o jogo. Ou seja, os jogadores timbus precisam ter mais confiança dentro das quatro linhas. Tudo isso Freud explica.

