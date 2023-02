A- A+

Hoje faz 35 anos do título mais conhecido do Brasil O Sport Club do Recife é o único campeão do Brasileiro de 1987. Isso é fato

Pergunto a você e me responda bem rápido: quem foi o campeão brasileiro de 1972? E o campeão de 1984? E o de 1991? Você pode até saber, mas, em alguns momentos, pode até gerar algumas dúvidas na cabeça. Só que, se eu perguntar quem foi o campeão de 1987, pode até gerar polêmica, mas todo mundo se lembra, até quem não curte tanto futebol sabe.

Digo, com toda a certeza, que o campeão brasileiro de 1987 foi o Sport Club do Recife. É o verdadeiro dono da Taça das Bolinhas. Eu explico o porquê: naquele ano, 13 clubes e mais três convidados resolveram criar uma liga, o Clube dos 13.

Essa turma acertou com a CBF que haveria o Módulo Verde (a Copa União) e o Módulo Amarelo e, no final, os campeões e vices de cada módulo se enfrentariam para ver quem seria o campeão brasileiro de 1987.

O problema é que o povo do Clube dos 13 resolveu mudar a “regra do jogo” já com a competição rolando. Oi?! Isso mesmo! Aí você pode dizer que o título do Sport foi injusto porque só enfrentou time de segunda divisão.

Tudo bem, agora só me responda em que colocação o Guarani, que ficou em segundo lugar em 1987, terminou no Brasileiro de 1986, ou seja, a competição de um ano antes?!

O Bugre foi o vice-campeão de 1986 ao perder do São Paulo, aquele timaço com Careca, Müller, Silas e cia. Oxe, e o vice-campeão foi rebaixado para a “Série B” no ano seguinte, foi?! Para o Clube dos 13, sim!

O certo é que a Fifa e o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecem o Sport como o único campeão brasileiro de 1987. Isso é fato. Então, pode espernear, Urubu, que o título é do Leão! Parabéns, Sport!!!

