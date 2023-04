A- A+

Jael foi realmente “cruel” com o Náutico Atacante perdeu um pênalti que deveria ter sido cobrado por Souza

O Náutico teve duas cobranças de pênalti a seu favor durante os 90 minutos do jogo contra o Salgueiro, nesta quarta-feira (05), nos Aflitos, pelas quartas-de-final do Pernambucano. Na primeira oportunidade, Souza, que é o cobrador oficial alvirrubro, balançou as redes. Já na segunda, Jael pediu pra bater, mas carimbou a trave adversária.

O que eu não consigo entender é o porquê de Souza não ter batido a segunda penalidade. Ele não é o cobrador oficial?! Por causa dessa mancada, o Timbu pagou caro demais. Afinal, permitiu o empate do Carcará e, depois de 34 penais, os sertanejos conquistaram a vaga da semifinal para encarar o Retrô.

Além disso, também por conta dessa eliminação precoce no Estadual, o Náutico só disputará a Copa do Brasil do próximo ano se conquistar essa competição nacional neste ano. Ou seja, tchau, Timbu!

