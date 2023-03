A- A+

Mandar o clássico para a Arena castiga demais o torcedor O Sport só deveria tirar os seus jogos da Ilha do Retiro em períodos de chuvas intensas no Recife

Eu sempre defendi que, em períodos de chuvas intensas no Recife, o Sport deveria mandar os seus jogos para a Arena de Pernambuco. Afinal, o gramado da Ilha do Retiro vira um verdadeiro “pântano” com tanta água acumulada. Isso é fato.

Mas o período chuvoso ainda não chegou, então não haveria motivos para fazer essa transferência do clássico do próximo sábado (18), contra o Santinha, às 17h30, pela Copa do Nordeste.

A diretoria do Leão alega que a Arena tem a capacidade de receber o dobro de torcedores em relação à Ilha. Com isso, o clube leonino arrecadaria mais e conseguiria honrar com mais folga as suas obrigações financeiras.

Eu até concordaria com esse argumento se houvesse um mínimo de acesso viário de qualidade até chegar a São Lourenço. É um verdadeiro caos para o torcedor em dias de jogos, principalmente os grandes, como é esse caso. Além disso, tem que se pagar o aluguel do estádio e os serviços de bar, já que não pertencem ao Sport.

Para piorar ainda mais a situação, ainda continuam a todo vapor as obras de triplicação da BR-232. Meu Deus do céu! É de tirar a paciência de qualquer um que se preze. Eu não entendo o porquê dos dirigentes rubro-negros não se ligarem claramente de que a casa da torcida do Sport é a Ilha do Retiro.

Todo torcedor do clube só se sente realmente bem lá. Como eu já disse anteriormente, a única exceção é quando começa a chover pesado. Aí realmente não tem jeito. Só que não é o caso agora.

