A- A+

Lionel Messi foi eleito pela Fifa o melhor jogador do Mundo pela sétima vez. Concordo completamente com esse resultado. Na Copa do Mundo do Catar, o baixinho argentino liderou a sua seleção com maestria e continuou mostrando genialidade dentro das quatro linhas, mesmo com quase 36 anos de idade.

O jovem craque Kylian Mbappé, de 24 anos, também demonstrou tudo isso e até mais um pouquinho no Mundial. Afinal, fez três gols na decisão diante dos argentinos e ainda é o único jogador vivo a fazer gols em duas finais de copa (o outro foi Pelé).

Mas por que Messi mereceu o sétimo título de melhor do Mundo, hein?! O cara foi o campeão no Catar. Simples assim. E o também francês Karim Benzema?! Bem, é outro excelente jogador, mas nem ao Mundial foi. Então...

Veja também

BLOG QUE GOLAÇO! Messi mereceu desbancar Mbappé?!