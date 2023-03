Muito estranho o goleiro do Central contra o Santa...

A- A+

O jogo entre Santa Cruz e Central, pelo Pernambucano, foi no último sábado (25), mas as imagens “capitais” deste duelo não saem da minha cabeça. Eu tô até agora impressionado com as falhas do goleiro da Patativa, Alex Vila Nova, que resultaram nos três gols da vitória coral por 3x1 no Arruda. Foi algo surreal demais!

Simplesmente, foram três frangaços e ainda houve mais outra falha absurda que só não foi gol também porque o lance foi anulado. Apesar disso tudo, não vou fazer acusações até porque não tenho provas, mas tudo foi muito estranho de se ver.

Mesmo garantindo que não falhou de propósito contra os tricolores, Alex Vila Nova foi liberado pela diretoria do Central e, com isso, não faz mais parte dos planos do clube. Meu Deus do céu!

