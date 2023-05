A- A+

Não acredito que até vocês, mulheres?! Após o gol do ABC/RN, na vitória de 4x1 do Sport, torcedoras das duas equipes trocaram tapas na Ilha

Não vou generalizar e também sei que foi apenas uma minoria. Mas, com certeza, fiquei surpreso ao ver as cenas de briga entre mulheres torcedoras do Sport e do ABC/RN, neste domingo (28), na Ilha do Retiro.

Justo elas que vinham fazendo uma festa tão bonita, juntamente com crianças e pessoas portadoras de deficiência, desde a partida contra o Botafogo/SP. Fiquei triste, sim, porque não aguento mais tanta violência no futebol.

Claro que os tapas e empurrões entre elas pela grade de proteção nem se comparam com o que os metidos a machões das torcidas organizadas fazem em dias de jogos. O que as mulheres fizeram foi o mínimo, mas não deixa de ser violência.

Por isso, tomara que as torcedoras que tomaram essa atitude vexatória façam uma reflexão e voltem a dar o exemplo no jogo contra o Avaí, no próximo dia 7 de junho. A festa, com certeza, voltará a ficar 100% mais bonita de se ver.

