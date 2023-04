A- A+

Não foi só o gol no final que me fez lembrar a Copa do Brasil de 2008 A 1ª partida da final do Nordestão entre Sport e Ceará trouxe algumas semelhanças

Na primeira partida da final da Copa do Brasil de 2008, no Morumbi, o Corinthians vencia o Sport por 3x0, quando, no apagar das luzes, o atacante Enílton fez o “gol do título”, como bem disse Carlinhos Bala após o apito final.

Pois bem, na última quarta-feira (19), no primeiro jogo da final do Nordestão, na Arena Castelão, o Leão estava perdendo por 2x0, quando, também no finalzinho, Luciano Juba chutou forte da esquerda e, após um bate-rebate dentro da pequena área, a bola entrou no gol, para felicidade dos rubro-negros. Seria o “gol do título” novamente?

A outra coincidência, nas suas devidas proporções, é claro, foi a polêmica envolvendo laterais importantes do Sport em 2008 e 2023, respetivamente. Neste ano, o lateral-esquerdo Igor Cariús está sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima II por ser suspeito de ter participado de um esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Em 2008, surgiu na Ilha do Retiro um boato de que o lateral-direito Luisinho Netto teria se vendido para a diretoria do Corinthians e que teria feito "corpo mole" na primeira partida da final da Copa do Brasil. Por conta dessa desconfiança, o jogador foi sacado do time na grande decisão na Ilha do Retiro. Naquele dia quem jogou na posição foi o jovem Diogo.

E para completar as semelhanças, na última terça-feira (18), ou seja, um dia antes da primeira partida da final, Carlinhos Bala, que foi um dos grandes destaques daquele time de 2008, também botou pra quebrar ao defender o Sport no Desafio 2x2, no Geraldão.

Ao lado do também ex-ídolo leonino Neto Baiano, Bala fez cinco gols na goleada de 8x2 em cima do Santa Cruz, representado por Dênis Marques e Flávio Caça-Rato. Com Carlinhos Bala voltando a brilhar e tirando onda, não tem como não ficar esperançoso com o tetra do Nordestão.

