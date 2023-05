A- A+

Não leve mais a sua família a um estádio de futebol! Em dias de jogos, o torcedor sempre sofre com a falta de conforto e com a insegurança

Eu sei que a minha frase acima pode ser muito dura para quem é apaixonado por futebol e costuma levar os familiares para assistir a jogos no Recife e até no resto do país. Porém, depois do que eu presenciei na última quarta-feira (03), antes, durante e depois do jogo entre Sport e Ceará, pela decisão da Copa do Nordeste 2023, tive a absoluta certeza desse meu posicionamento.

Pra começar, de forma irresponsável, um áudio que seria do presidente da FPF, Evandro Carvalho, afirmando que o público da finalíssima chegaria a 40 mil, bem a mais do que os 26 mil da capacidade atual da Ilha do Retiro, criou um clima de “terror”.

Esse clima tomou conta de torcedores rubro-negros e até dos dirigentes do Vozão, que ficaram preocupados com a questão da segurança. A diretoria do Sport tratou logo de desmentir.

Não sei se o áudio era realmente verdadeiro e, se realmente era, um presidente de Federação saber de um absurdo desse e não fazer nada é ser, no mínimo, conivente. Mas, se o público não chegou aos 40 mil, todos que estavam na Ilha acreditam que, com certeza, passou, e muito, dos 26 mil da capacidade do estádio.

O resultado dessa confusão foi meio mundo de gente com ingresso na mão que não conseguiu entrar. Já os que entraram sofreram pra valer de tanto aperto e confusão por disputa de espaço. Acompanhei o jogo das cadeiras, já que estava fazendo a cobertura para a Folha de Pernambuco, e tive a sensação de que o Inferno de Dante era ali.

Homens, mulheres, crianças, idosos se espremeram por mais de duas horas para dar força a um clube que não teve um mínimo de respeito de volta. Quando o jogo terminou, a torcida saiu cabisbaixa com o resultado e um outro absurdo estava prestes a acontecer.

Quando eu estava passando perto do salão da rampa de saída, ouvi os gritos de um jovem: “Eu sou rubro-negro! Eu sou rubro-negro!”. De repente ele passou por mim correndo em direção ao estacionamento ao lado de onde ficava o restaurante Varanda. Atrás dele, uns 20 marginais disfarçados de torcedores estavam com ódio do rapaz e pretendiam espancá-lo ou até matá-lo.

O rapaz conseguiu ficar atrás de um veículo que estava estacionado para se proteger. Nessa hora, uma “chuva” de garrafas de vidro foi arremessada em direção à vítima. Uma delas pegou em cheio no rosto dele, que ficou todo ensanguentado. Desesperado e sozinho, ele subiu numa escada e ficou pedindo ajuda para ser levado a um médico. Tudo isso porque achavam que ele era “tricolor”. Que absurdo!!!

No momento, havia uns 20 seguranças particulares do clube e ninguém fez nada para proteger o rapaz. Não sei se ficaram com medo desses torcedores marginais, mas o certo é que nada fizeram. Inconformado com a situação, eu mesmo cheguei junto desses seguranças e gritei: “Vocês são seguranças ou não?! O rapaz está ferido e precisa ser levado a um hospital! Ajudem ele, por favor!!!!”.

Depois disso, esses seguranças fizeram um “cordão de isolamento” e levaram-no com segurança. Fiquei aliviado e feliz quando soube, no outro dia, através de um grupo de WhatsApp, que o jovem, apesar dos pesares, foi ao hospital e passa bem.

Contei tudo isso para mostrar que realmente não é nada seguro sair de casa com a família para assistir a um jogo num estádio de futebol. Citei a partida da última quarta, mas essa falta de segurança e desrespeito acontecem sempre em dias de jogos, independentemente do local. Quem não lembra do torcedor alvirrubro que ficou tetraplégico ao ser baleado por rivais?! E do outro que morreu ao ser atingido por um vaso sanitário que foi arremessado do Arruda, hein?!

Infelizmente, esses problemas são recorrentes e, por isso, a cada dia, vem afastando um grande número de torcedores dos estádios. Afinal, assistir a um jogo no conforto de casa é muito mais seguro.

Mas esses mesmos torcedores podem um dia voltar a sentir a emoção de estar nas arquibancadas. Basta que os clubes, a Federação e o Poder Público tenham consciência disso e tomem atitudes de verdade. Sem paliativos.

Ou seja, dando ao torcedor um mínimo de conforto dentro dos estádios e segurança fora deles, acabando de vez com as “Organizadas” e punindo com rigor os valentões fora-da-lei. Enquanto esse dia não chega, torcedor, fique em casa!

