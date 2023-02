A- A+

O ano nem começou direito, e o Sport já tem uma campanha de encher os olhos nesta temporada. De sete partidas disputadas, sendo uma no Nordestão e seis no Pernambucano, o Rubro-negro venceu seis e empatou apenas uma. Derrota?! Nenhuma! A vítima da vez foi o pobre do Afogados, que não viu nem a cor da bola na goleada de 4x1, na noite desta quarta (1º), na Ilha do Retiro.

Tudo bem que o Pernambucano não pode servir de referência pra nada, mas o Sport não tem nada a ver com isso. Vem vencendo de todo mundo e convencendo. Tenho certeza que o título do Estadual vai ser conquistado pelo Leão com “as patas nas costas”.

Aí alguém pode dizer que ainda falta enfrentar Santa Cruz e Náutico. Meu Deus do céu! Jogando como o Sport tá jogando, não precisa nem de muito pra dar um cacete nos dois. Duvida?! Espera pra ver. Nos anos anteriores, o time leonino tropeçava em cada adversário perronha, mas agora não.

Agora o Sport está jogando com eficiência e com a raça que o torcedor rubro-negro sempre exige, algo que estava faltando há algum tempo. O negócio é não usar salto alto, pois se fizer isso, perde até para o Íbis.

Que Golaço Ninguém segura esse Leão não, é?!