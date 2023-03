A- A+

No Nordestão, o Leão será 1º lugar; o Timbu se classificará e o Santinha dará adeus Nesta quarta-feira (22), acontece a última rodada da fase de grupos da competição

Mesmo fazendo aquele papelão no clássico do último sábado, ao não conseguir fazer um golzinho e sequer e quase perder para o Santinha, acredito que o Sport terminará essa primeira fase do Nordestão em primeiro lugar geral.

Afinal, o Rubro-negro só depende dele ao enfrentar o já desclassificado CSA, em Maceió. Além disso, a equipe alagoana só está pensando no Estadual e, por isso, deve entrar em campo com o time misto diante dos pernambucanos.

Enquanto isso, o Náutico recebe o Ferroviário nos Aflitos e também só depende de suas forças para carimbar a classificação. Caso o alvirrubro queira terminar em primeiro, teria que vencer o jogo por três gols de diferença e ainda torcer pelas derrotas de Ceará, ABC e Sergipe. Aí já é querer demais, né?!

E o Santinha?! Bem, eu acredito que não se classifica nem a pau. Mesmo apresentando raça nos últimos jogos, o Tricolor é infinitamente inferior tecnicamente em relação ao Fortaleza, adversário desta quarta-feira (22), no Arruda.

Para completar, o Leão do Pici, já desclassificado da Libertadores, voltou completamente os olhos para o Nordestão e vem com tudo. Mas o futebol é uma “caixinha de surpresas”, concorda?! Ou seja, a Cobra Coral pode aprontar em campo. Tudo bem, mas, para se classificar, precisaria não só vencer o confronto como também torcer pelas derrotas de ABC, Sergipe e Náutico. Aí é bronca!

Veja também

Estado de Emergência Equador declara emergência em mais da metade do país por chuvas e terremoto