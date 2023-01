No Santinha, eu sou mais Pipico que Hugo Cabral

A- A+

A diretoria tricolor anunciou há dois dias que o atacante Pipico está de volta ao Arruda. Sinceramente, gostei desse retorno. Afinal, mesmo tendo 37 anos de idade, o atacante tem uma forte ligação com o clube coral e acredito que ele tenha ainda futebol para uma Série D e até mesmo para um Nordestão. O Campeonato Pernambucano eu nem falo.

Vale a pena lembrar que Pipico não jogou bem na última vez que esteve no Santinha por conta de problemas de saúde do filho pequeno. Não tem pai no mundo que não se abata com isso. O pior é que teve torcedor que não quis nem saber e pegou no pé do pobre do jogador. Um absurdo!

Pois bem, ele agora está de volta, recuperado e cheio de vontade para dar alegrias à massa coral. Já Hugo Cabral só tem marra, fala demais e não joga nadica de nada. O pior é que se acha o craque e não gosta nem de ser substituído. Ih, coitado...

