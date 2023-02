O Al-Hilal lembrou ao Flamengo que o título de 1987 é do Sport

Quis o destino que, justamente no dia do aniversário dos 35 anos do título do Sport do Brasileiro de 1987, o Flamengo levasse um das maiores "goladas de ovo" da história do nosso futebol. Jogando de salto alto, o Urubu caiu diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3x2, na semifinal do Mundial de Clubes, realizado no Marrocos.

A soberba do Rubro-negro carioca foi tão grande que muitos dos seus torcedores também se lascaram porque só tinham comprado o pacote turístico para a final. Ou seja, todos só estavam pensando no Real Madrid. Ahhh, coitados! O certo é que o Flamengo não jogou nada, e o técnico português Vítor Pereira estava mais perdido que barata em dia de dedetização.

Para a torcida do Sport, essa notícia foi a cereja do bolo que estava faltando para a comemoração dos 35 anos. Mas quem realmente deve ter comemorado e se mijado de tanto rir foi o técnico Dorival Júnior. Alguém duvida?!