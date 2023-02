A- A+

O Frevo é o pai do Axé; tem que respeitar Depois do Leão, chegou a vez do Timbu mostrar aos baianos como é que se dá show

Em 1949, o Vassourinhas fez uma excursão em Salvador, o que despertou o interesse do baiano Osmar e do pernambucano Dodô. No ano seguinte, os dois amigos se juntaram a outro conhecido, subiram num carro com instrumentos musicais e caixas de som e saíram tocando pelas ruas da capital baiana. Assim nasceu o trio elétrico. Ou seja, o Frevo é o pai do Axé; tem que respeitar.

Para comprovar essa minha afirmação, faço aqui uma metáfora. Na noite da Quarta-feira de Cinzas, o Sport meteu uma humilhante goleada de 6x0 em cima do Bahia. Já nesta quinta-feira (23), a ressaca baiana aumentou ainda mais com a derrota de virada do Vitória/BA para o nosso Timbu.

O Náutico venceu o jogo por 3x2, em pleno Barradão, e agora divide a liderança do Grupo B do Nordestão com o Ceará, ambos com 10 pontos. Simbora frevar!

Veja também

SUPREMO Confira as prioridades de Lewandowski antes de se aposentar do STF