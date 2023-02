A- A+

O grande nome do Timbu já está nos Aflitos. E não é Jael Há um candidato fortíssimo a ser o próximo xodó da torcida do Náutico

O experiente atacante Jael, o Cruel, foi apresentado oficialmente nesta semana. O cara já chegou com toda a pinta de goleador. Mas será que ele será o xodó da torcida nesta temporada? Só o físico dele e o tempo é que vão dizer.

Mas eu vou logo me antecipando aqui para cravar que o próximo xodó da torcida alvirrubra não será ele, e sim o jovem atacante Júlio. O garoto, que veio da base timbu, vem se destacando e marcando gols nos jogos, tanto do Pernambucano quanto do Nordestão.

A única coisa que o Náutico precisa fazer é “trabalhar” a cabeça dele. Afinal, nos dois clássicos contra Santa Cruz e Sport, respectivamente, ele fez provocações desnecessárias que quase causaram confusões dentro de campo.

Aí você pode perguntar: “E Diego Matos não pode ser não o futuro xodó dos Aflitos?”. Pode, sim! Mas o centroavante trombador e que tem realmente faro de gols é Júlio. Pode apostar. E bom Carnaval pra todo mundo!

