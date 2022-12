A- A+

O Homem parou até duas guerras! Descanse em paz, Pelé! Muito à frente do seu tempo, o eterno camisa 10 popularizou o futebol no mundo

Ontem foi um dia muito triste para o mundo do futebol. O Rei Pelé se foi após perder a batalha para o câncer. O ser humano não está mais entre nós, mas o reinado continua; é eterno. Também pudera. O cara fez mais de 1.200 gols; é o único jogador a conquistar três Copas do Mundo; bateu todos os recordes que um atleta possa imaginar; chutava extraordinariamente com as duas pernas; era um exímio cabeceador; um excelente cobrador de faltas; e ainda tinha um preparo físico que estava à frente do seu tempo.

Pelé era tão genial que ajudou (e muito) a popularizar o futebol pelo mundo afora. Tanto que foi o primeiro garoto-propaganda da modalidade, mais precisamente às vésperas do Mundial do México em 1970, quando foi contratado pela empresa Puma.

Por todos esses “milagres”, o eterno camisa 10 foi ainda mais longe: conseguiu parar duas guerras na África. Como?! Isso mesmo! Durante uma excursão do Santos em 1969, o povo africano era tão fã dele que os guerrilheiros e militares do Biafra resolveram parar o conflito em seu país. O mesmo aconteceu na guerra entre a República do Congo e a República Democrática do Congo. Tudo para ver a Sua Majestade jogar. Genial demais!

É por essas e outras que o jornal francês L’Équipe, em uma eleição com jornalistas do mundo todo em 1981, elegeu Pelé o Atleta do Século. Nada mais justo. Descanse em paz, Rei Pelé!

