O Leão está muito bem, obrigado! Mas não pode baixar a guarda

O Sport vem dando orgulho ao seu torcedor neste ano. Campeão pernambucano, finalista do Nordestão, bela campanha na Copa do Brasil e é um seríssimo candidato a subir para a Série A. Tanto que, mesmo com dois jogos a menos que os demais adversários da Segundona, o Rubro-negro já está no G-4 da competição.

A questão é que todo mundo já está de olho no futebol do Leão. Ou seja, os adversários já estão começando a se precaver mais. E justamente por isso os leoninos precisam ficar focados e 100% atentos durante os 90 minutos das partidas.

Contra o Avaí, na última quarta (7), o Sport transformou um jogo fácil numa tremenda “torada de aço” no final. Tudo porque baixou as guardas já pensando que o duelo estava ganho antes do tempo. E olhe que o time catarinense está na zona de rebaixamento, viu?! Então abre o olho, Leão!

