O Leão jogar em Aracaju ia ser de lascar, viu?!

Esta quinta-feira (16) ficou marcada por uma confusão em relação à data do jogo Sport x Bahia, pelo Nordestão, agendado para a Quarta-feira de Cinzas (22), às 21h30, na Ilha do Retiro. Alegando não ter condições de oferecer um serviço de segurança eficiente por conta do período carnavalesco, a Secretaria de Defesa Social (SDS) solicitou o adiamento do jogo. Por outro lado, a CBF, dizendo não haver outra data disponível, propôs mudar o local do duelo da Ilha para Aracaju. Meu Deus do céu!

Apesar de eu achar que a noite da Quarta-feira de Cinzas não ter mais tanto perigo assim por conta da diminuição do número de blocos para quase nenhum no Recife, o mais grave foi a CBF querer transferir o duelo para Aracaju. Ou seja, bem pertinho da Bahia. Por que não quiseram transferir para João Pessoa, Maceió ou até Caruaru, hein?!

Se fosse realmente em Aracaju, só ia ter torcedor do Bahia, que iria se sentir em casa. Depois de tanto disse-me-disse, o Governo de Pernambuco voltou atrás, e o jogo será mesmo na Ilha do Retiro e na Quarta-feira de Cinzas. Bom para o torcedor rubro-negro e melhor ainda para o Sport.

