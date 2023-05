A- A+

O Leão não pode ver o São Paulo que amarela Pra variar, o Sport volta a perder para o Tricolor Paulista e se complica na Copa do Brasil

Eu fico impressionado como o Sport é freguês do São Paulo. No histórico de confrontos entre as duas equipes, o Tricolor Paulista leva uma vantagem avassaladora. Sinceramente, não sei o que é isso.

O Leão consegue botar moral pra cima do Corinthians e até do Palmeiras, mas quando dá de cara com o São Paulo, treme na base.

Parece mais que é coisa de feitiço. Tanto é que, dentro dos 51 jogos oficiais entre as duas equipes, houve 31 vitórias do São Paulo, 11 empates e apenas 9 vitórias rubro-negras. Até no Recife não são mil maravilhas para os pernambucanos. Afinal, são oito vitórias para cada lado e nove empates.

Ontem mesmo, o Leão não se comportou como time grande: ficou acanhado dentro de campo, voltou a perder oportunidades claras e ainda teve o prejuízo com a expulsão impensada do volante Fabinho.

A diferença técnica foi tão grande neste último jogo que o São Paulo teve quase 70% de posse de bola, 510 passes certos e 18 finalizações. Já o Sport só acertou 174 passes e finalizou 9 vezes. Assim não dá, né?!

Veja também

Uruguai Longa seca ameaça fornecimento de água potável no Uruguai