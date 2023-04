A- A+

O Leão precisa se ligar no sistema defensivo Apesar do importante resultado fora de casa, o Sport tem que corrigir falhas de posicionamento

O Sport teve, nesta noite de quarta-feira (12), um verdadeiro teste de primeira divisão. E o melhor: conseguiu passar por média. Afinal, diante do perigoso Coritiba, fora de casa, o Leão empatou em 3x3, no emocionante jogo de ida da Copa do Brasil.

O ataque leonino funcionou novamente, mas, desta vez, o sistema defensivo falhou até umas horas. Se não fossem essas mancadas, o Leão teria trazido a vitória na bagagem. No primeiro gol do Coxa, o atacante Alef Manga estava sozinho na entrada da área para fazer um belíssimo gol. Cadê Ronaldo e Fabinho que não estavam lá para marcá-lo, hein?! Pois é.

No segundo gol, o mesmo perigoso Alef Manga ficou no mano a mano com Sabino, que não teve físico para segurá-lo e não deu outra: 2x1 para o Coritiba de virada. Só houve o mano a mano porque Thyere e Sabino estavam marcando em linha o veloz Alef Manga. Aí não dá, né?!

Já o terceiro gol veio de uma falha infantil do mesmo Rafael Thyere. Após uma cabeçada dentro da área, a bola bateu no braço aberto do zagueiro. Teve gente que criticou a marcação porque o capitão rubro-negro estava de costas e, por isso, não poderia ser marcado o penal. Nada disso! Com o braço aberto, ele impediu a trajetória da bola que estava em direção ao gol.

Apesar disso tudo, o Sport está no caminho certo. Basta corrigir os posicionamentos do sistema defensivo para que falhas como essas não voltem a acontecer com frequência. Eu sei que erros vão continuar acontecendo, afinal somos seres humanos, mas o time leonino precisa se ligar mais para tentar corrigi-los ao máximo. Que venha então o Coritiba no próximo dia 26! A Bombonilha te espera!

