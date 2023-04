A- A+

O Leão rugiu alto pra cima da FPF Os rubro-negros vão disputar a finalíssima do Pernambucano na Ilha do Retiro

As finais do Pernambucano já estão definidas. Sport e Retrô mostraram em campo que realmente são os melhores times do estado na atualidade. Simplesmente, passaram com a maior facilidade para a decisão. Até aí tudo normal.

Mais normal ainda é saber que qualquer time que tenha um estádio que se preze queira disputar a finalíssima dentro da sua casa. Tenho certeza que, se Náutico e Santa Cruz estivessem na decisão, iriam querer atuar de qualquer jeito nos Aflitos e no Arruda, respectivamente.

Com o Sport não é diferente. A casa dos leoninos é a Ilha do Retiro. É lá onde os anfitriões se sentem bem mais à vontade. A energia é outra. A bronca é que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), sabe-se lá o porquê, quis impor os dois jogos na Arena de Pernambuco, um estádio “neutro”.

Mas a diretoria rubro-negra correu contra o tempo e exigiu que a partida de volta fosse disputada na Ilha, e não na Arena. Depois de muita discussão, os leoninos levaram a melhor. A primeira partida, no próximo sábado (15), será na Arena; e a finalíssima, no dia 22/04, na Ilha do Retiro. Realmente, o Leão está com muita moral dentro e fora de campo.

