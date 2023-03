O Leão tem tudo para levantar a taça do Nordestão

A- A+

Depois da epopeia dos “dois dias de partida” contra o ABC, quando venceu por 1x0 e garantiu uma vaga na final do Nordestão, o Sport está mais do que qualificado para conquistar o seu quarto título do campeonato regional mais importante do país. Isso não é exagero algum da minha parte, basta ver os números e os fatos.

O Leão tem atualmente o melhor ataque do futebol brasileiro, juntando as equipes das séries A e B. Só para se ter uma ideia, em 21 jogos, foram 52 gols marcados, dando uma média de quase 2,50 gols por partida.

Além disso, o time está encaixado, a torcida está empolgada e a finalíssima será no Recife. Em relação a esse último ponto, espero que o duelo seja na Ilha do Retiro, e que São Pedro seja rubro-negro no dia 03 de maio, data da grande decisão.

Ou seja, se aquele time “meia boca” do ano passado conseguiu chegar às finais e quase aprontou pra cima do “Todo-poderoso” Fortaleza, imagina o deste ano, hein?! Te cuida, Vozão!

