O Leãozinho na Copinha é o novo Simba

Sabe aquele desenho animado da Disney “O Rei Leão”, que tinha Simba, um leãozinho que cresceu superando vários obstáculos até se tornar o Rei da Selva? Pois bem, um novo Simba está surgindo no pedaço. Trata-se da equipe sub-20 do Sport que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Duvida?! Então vejamos: jogando um futebol aplicado e inteligente, a equipe leonina foi superando os seus adversários com bastante prioridade. Destaco aqui o zagueiro Baraka, um verdadeiro guerreiro lá atrás ao estilo do jogo de videogame dos anos 1990 ‘Mortal Kombat’.

Também destaco a categoria e elegância do canhoto camisa 10 Juan Xavier; o apoio objetivo e desarmes certeiros do lateral-direito Deyvson; e a habilidade e velocidade do pequenino Gean. Esses dois últimos, inclusive, fizeram os dois golaços do Leão na vitória desta segunda-feira (16) em cima do Cruzeiro por 2x1.

Bom, voltando para o mundo animal, como bem disse o amigo Zé Carlos, o Leãozinho já despachou os perigosos Gavião e Raposa, e agora está à espera do Periquito do Goiás. Pra mostrar quem é o verdadeiro Rei da Selva, o Leãozinho Simba já mandou avisar que pode vir qualquer um que ele traça. Até mesmo aquele Porco verde.

