O que chamou a atenção na 1ª final do Estadual não foi o resultado O Leão venceu o Retrô por 2x1, mas o protagonista da decisão na Arena não foi ele

Eu nunca vi um árbitro tão inseguro para apitar uma final de campeonato, como foi no caso do último sábado na primeira partida da decisão do Pernambuco entre Retrô e Sport, na Arena de Pernambuco. Diego Fernando Silva de Lima foi algo surreal.

No primeiro tempo, em um provável pênalti em cima do zagueiro leonino Sabino, Diego levou uma verdadeira “infinidade de tempo” na cabine do VAR para tomar a decisão de não marcar a penalidade.

Na etapa final, em outro lance polêmico, o atacante da Fênix Fernandinho foi derrubado na área e, mais uma vez, o árbitro só faltou “morar dentro da cabine do VAR” de tanto que demorou para decidir que não houve o penal.

Além de demorar neste caso, eu ainda acho que ele errou. Afinal, mesmo Fabinho tocando primeiro na bola, o inconsequente do Ronaldo Henrique derrubou o adversário como um rolo compressor. Ronaldo lembrou muito Sander em seus tempos áureos.

A demora nesses dois lances foi tanta que, quando um dos assistentes teve um problema com o seu aparelho de comunicação e o juiz Diego Fernando foi saber o que estava acontecendo, o técnico do Retrô, Dico Wooley, soltou essa aos berros: “Vai consultar o VAR de novo?!”. Faz sentido.

