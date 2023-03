O que eu vi ontem foi um absurdo!

A- A+

Lamentável o que se viu na partida entre Sergipe e Botafogo/RJ, em Aracaju, pela Copa do Brasil. Os donos da casa venciam o duelo por 1x0 e estavam se classificando para a próxima fase, mas o time carioca chegou ao empate, no apagar das luzes, e ficou com a vaga. Até aí tudo bem. Afinal, o “jogo só termina quando acaba”.

O problema é que o árbitro Bráulio da Silva Machado deu 8 minutos de acréscimos no segundo tempo, mas só encerrou o jogo quando o Botafogo/RJ empatou no marcador com o zagueiro Adryelson, aos 54 minutos e 40 segundos. Ou seja, o juiz deu mais 1 minuto e 40 segundos além dos acréscimos. Meu Deus do céu! Como pode isso?!

Para piorar ainda mais a situação, a diretoria do Sergipe e a torcida tentaram agredir o trio de arbitragem e, com isso, formou-se uma confusão generalizada em campo. O presidente do clube sergipano, Ernan Sena, acabou se machucando no meio da pancadaria. Esse é o futebol brasileiro. Vergonhoso demais!

