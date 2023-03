O Santa Cruz é “o pior time do mundo e ainda fora de série”

A- A+

O Santa Cruz chegou a uma situação pra lá de vexatória ao perder em casa para o íbis por 3x1. Esta foi a primeira derrota na história da Cobra Coral, em seus domínios, para a Patativa.

Com o resultado, o Tricolor está seriamente ameaçado de ficar de fora das principais competições nacionais, incluindo o Nordestão, no ano que vem. Além disso, herdou do Pássaro Preto o título de “pior time do mundo”.

Para garantir o Brasileirão sem depender de ninguém, por exemplo, a Cobra Coral precisa subir para a Série C neste ano. Aí que mora o problema: o elenco está abalado psicologicamente com os últimos resultados e, por isso, necessita de ajuda mental.

Além disso, chegou a hora de muitos (tricolores, FPF, etc) deixarem o orgulho besta de lado e se unirem para reforçar o grupo para a Série D deste ano, que será uma verdadeira “guerra”. Só assim, a Cobra Coral conseguirá ressurgir das cinzas como o Pássaro Pre... (ops!). Como a Fênix na mitologia grega.

Veja também

Educação MEC aumenta oferta de bolsas para formação de professores em 54%