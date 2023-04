A- A+

O Santa Cruz já pode fechar as portas No fundo do poço, o Tricolor não consegue chegar nem na semifinal do Pernambucano

A cada dia que passa, o Santa Cruz consegue me surpreender de forma negativa. Quando penso que o Tricolor não tem mais pra onde se lascar, ele arranja um jeitinho e “apronta” novamente.

Da semana passada pra cá, foi desclassificado do Nordestão, de maneira humilhante, para o Fortaleza; perdeu o título de “pior time do mundo” para o Íbis; e ainda viu as chances de disputar uma competição nacional em 2024 caírem para quase zero.

O pior de tudo é que o time é tão ruim que, ao admitir que não consegue mais conquistar nada na bola, teria fechado um acordo com o Petrolina, por intermédio da Federação. Nele, a Fera Sertaneja abriria mão de participar da Série D em 2024 para dar vaga à Cobra Coral. Meu Deus do céu! Isso é vergonhoso!

E para completar a vergonha, nesta terça-feira (04), no Sertão, mesmo com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o Santa Cruz não teve a mínima competência para passar pelo mesmo Petrolina e, com isso, chegar à semifinal do Estadual contra o Sport. Infelizmente, já pode fechar as portas!

