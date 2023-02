A- A+

O Santinha é o verdadeiro culpado pela derrota do Flamengo no Mundial de Clubes O Tricolor já foi um verdadeiro pesadelo na vida da equipe finalista da competição

Todo mundo viu a “golada de ovo” do Flamengo ao cair na semifinal do Mundial de Clubes para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3x2. O Urubu quebrou a cara ao pensar que os sauditas não iam jogar nadica de nada. Quem mandou, né?! Pois bem, esse crescimento do futebol do time dos Sheiks tem um motivo ou culpado: o Santinha. Oi?! Isso mesmo!

O companheiro jornalista e grande amigo tricolor José Gustavo lembrou que, em março de 1979, o Tricolor fez uma excursão no Oriente Médio e enfrentou o desconhecido na época Al-Hilal.

O certo é que o Santinha meteu 3x0 sem dó nem piedade. Reza a lenda que, depois desse jogo, os árabes ficaram tão arretados com o futebol brasileiro que prometeram vingança dentro das quatro linhas.

Então, de lá pra cá, investiram “petrodólares” até o talo e treinaram, treinaram, treinaram... Resultado: sobrou para o Urubu! Toma, Flamengo!!!

