O Santinha tá de parabéns, mas comemoração é coisa de um passado distante

Neste dia 3 de fevereiro, o Santinha está completando 109 anos de fundação. Como diz o hino do clube, “ao teu passado de glória”. Realmente, ao teu passado. E bem distante, viu?! A data que já foi comemorada com muita festa e alegria, hoje chega a passar até despercebida.

Também pudera. O Tricolor atualmente amarga uma 4ª Divisão do Brasileiro, está em plena recuperação judicial por conta dos débitos estratosféricos e vem apresentando um futebol de dar raiva e vergonha à sua imensa fiel torcida.

Só para se ter uma ideia do fraquíssimo futebol apresentado pela equipe coral, em seis jogos disputados no Pernambucano deste ano, foram seis empates e apenas uma vitória conquistada, com o time na 7ª colocação. Meu Deus do céu! Ou seja, quem eras tu, Santinha?!

Da primeira metade dos anos 2000 pra trás, o Tricolor disputava realmente pra vencer o Estadual. Eu sei que o clube conquistou títulos de 2010 pra cá, mas acredito que foram apenas exceções, e não a regra – inclusive o do Nordestão.

Torço de coração que o Mais Querido ressurja das cinzas e volte a comemorar os seus aniversários como sempre mereceu: com muitos títulos e de volta à elite do futebol nacional, para delírio da sua fanática torcida. Parabéns, Santinha!

