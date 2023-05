O Sport já deveria ter afastado Igor Cariús

A- A+

Nesta segunda-feira (15), a Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou um pedido de suspensão preventiva de 30 dias para oito jogadores. Entre eles, o lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús. Tudo por conta das investigações da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Para que realmente haja a suspensão, a solicitação terá que ser julgada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Mas, sinceramente, pra mim, não precisava nem disso. Principalmente depois que a operação obteve nesta semana conversa de Cariús cobrando pagamento a um apostador.

Ou seja, não tem nem como defendê-lo depois dessa. É algo muito sério. Eu sei que, nesta quarta (17), tem uma decisão contra o São Paulo, na Ilha, mas o correto é ser realmente correto. Não estou julgando ninguém, apenas acho que ele deve ser afastado preventivamente para poder se defender na Justiça.

