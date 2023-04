A- A+

O Timbu conseguiu vencer a Raposa por um motivo No jogo de ida pela Copa do Brasil, o Náutico derrotou o Cruzeiro por 1x0

Todo mundo sabe que, no papel, o time do Cruzeiro é melhor do que o do Náutico. Isso é indiscutível. Mas os alvirrubros entraram em campo, na noite desta quinta-feira (13), nos Aflitos, pela Copa do Brasil, com “sangue nos olhos”. Ou seja, enfrentaram a Raposa com raça até umas horas.

Infelizmente, o público não foi dos melhores, já que apenas um pouco mais de 6 mil torcedores compareceram aos Aflitos. Por outro lado, quem foi fez barulho e incentivou o time até o último minuto.

Se vai ganhar em Belo Horizonte, eu não sei. O certo é que o futebol só é apaixonante porque sempre gosta de “aprontar das suas”. Quem sabe não acontece de novo, hein?! Mantém a tua raça, Timbu!!!!

