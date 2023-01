A- A+

O Timbu já tropeçando e o Estadual capengando de novo O Náutico estreia com derrota, e acontece outro papelão no Pernambucano 2023

O Náutico já começou a temporada 2023 como terminou o ano passado: se lascando! Diante da Patativa, o Timbu acabou levando um 2x1 no meio do quengo, lá no Lacerdão. Até aí tudo normal. A grande bronca é que, aos 36 minutos do segundo tempo, o Central fez uma substituição após o time já ter feito as três paradas para mudanças.

Meu Deus do céu! Isso é um campeonato de futebol profissional ou de amadores, hein?! Tá mais parecendo aquelas competições de várzea que o regulamento é feito na hora, na base do grito.

Não sei como a comissão técnica do Central fez uma coisa dessa e também não consigo entender como a arbitragem permitiu isso. É por essas e outras que continuo entendendo o porquê de o nosso futebol ser hoje tão perronha e estar atrás de Ceará, Bahia e (por que não?) Alagoas.

