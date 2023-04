A- A+

O Timbu vai aprontar pra cima da Raposa nos Aflitos Náutico recebe o Cruzeiro, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida da Copa do Brasil

O Náutico pode até não passar desta fase da Copa o Brasil. Afinal, o adversário é o Cruzeiro que está de volta à Série A e vem sendo administrado por Ronaldo Fenômeno. Ou seja, a parada é duríssima para o Timbu.

Porém, apesar disso, acredito que, no duelo desta quarta-feira (11), o Timba vai absorver a energia positiva da torcida que vai lotar as arquibancadas dos Aflitos. A vitória pode ser até de meio a zero, mas que vai ganhar, vai, viu?! Pode apostar!

Já no jogo da volta, eu não garanto. Enfrentar um Cruzeiro embalado no Mineirão não é nada fácil, né?! Só que o futebol é gostoso por isso: não existe lógica e, nem sempre o melhor vence. Se Remo e CRB conseguiram aprontar, por que não acreditar, né?! Então, pra cima deles, Timbu!

