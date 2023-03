A- A+

Peço desculpas ao Santinha, mas não mudo a minha previsão Mesmo sendo possível, não acredito na classificação do Tricolor no Nordestão

Errei. No texto de ontem, eu coloquei que, para se classificar para a próxima fase do Nordestão, o Santinha precisaria vencer o Fortaleza e ainda torcer por derrotas de ABC, Sergipe e Náutico. Não é bem assim.

Na verdade, além de vencer de todo jeito o Fortaleza, o Tricolor precisa torcer por um empate ou derrota de ABC, Sergipe ou Náutico. Isso mesmo, “ou”. Então basta uma vitória no Arruda e mais um tropeço de um desses três. Mas só lembrando que, no caso do ABC, entraria também a questão do saldo de gols.

Por esse meu erro, peço desculpas ao Santa Cruz e à imensa massa tricolor. Afinal, no jornalismo, o erro de informação é sempre inconcebível. Mas temos que ter grandeza para reconhecer os erros e assim retificá-los o quanto antes.

Apesar disso tudo, não mudo a minha previsão de o Sport terminar em 1º lugar, o Náutico se classificar e o Santinha dar adeus ao Nordestão, tudo na noite desta quarta-feira (22). Não é birra da minha parte, apenas estou sendo racional.

Isso porque um dos três (Náutico, Sergipe ou ABC) pode até tropeçar, mas o problema será justamente no Arruda. Mesmo com o apoio da torcida e atuando com raça, o Santinha está infinitamente inferior em relação ao Fortaleza.

E como eu disse ontem: o Leão do Pici caiu fora da Libertadores e agora voltou completamente os olhos para o Nordestão. Para o Tricolor Cearense, o primeiro lugar geral da competição ainda está em jogo.

Mas claro, o futebol é uma “caixinha de surpresas”, e o Santinha pode detonar o Fortaleza e conseguir a tão sonhada vaga. Caso isso realmente aconteça, eu serei o primeiro a tirar muita onda comigo mesmo. Pode acreditar.

Veja também

EUA Fed eleva juros em 0,25 p.p., entre 4,75% e 5%, e prevê novas altas