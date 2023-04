Pra mim, o Craque do Pernambucano foi ele

A- A+

Luciano Juba foi o artilheiro do Estadual, ao lado de Emerson Galego, do Petrolina, ambos com seis gols marcados, e ainda é um dos destaques do Leão na temporada. Mas nas finais do Estadual deste ano, quem cresceu e participou dos jogos ativamente, marcando um gol em cada duelo, foi o experiente Vagner Love.

Com 38 anos de idade, o “vovô” estava mais para um garotão no meio da meninada. Afinal, correu como ninguém e chamou a responsabilidade para si o tempo todo. Muitos podiam achar que, por conta da idade avançada para o futebol, ele poderia ficar parado só esperando uma oportunidade para dar um bote. Love não é assim não.

O entusiasmo dele de jogar é tanto que, mesmo após conquistar o seu 25º título na carreira, o atacante festejou como se fosse a primeira conquista. Ele não foi o artilheiro do Pernambucano, pois ficou um gol atrás de Juba e Galego.

Por outro lado, empatou com Juba na artilharia da temporada, ambos com 12 gols. Isso sem contar com as várias assistências neste ano. Por tudo isso, Vagner Love é um vencedor e merece mais este prêmio de Craque do Pernambucano na sua sala de troféus.

