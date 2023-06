A- A+

Qual o segredo para Vagner Love ter tanta disposição? Na vitória de 2x1 em cima do Londrina, o cara fez dois gols e se isolou na artilharia da Série B, co

Rapaz, cada dia que passa, fico mais impressionado com o atacante Vagner Love. Aos 38 anos e já beirando os 39, o cara parece um menino em campo. Não tenho dúvidas de que ele é um dos que mais corre nas partidas.

E o melhor: se coloca como ninguém e faz gol até umas horas. Tanto que, com os dois que marcou na vitória de 2x1 em cima do Londrina, Love alcançou a artilharia isolada da Série B, com sete no total. Mas o que esse cara faz para ter tanta disposição, hein?!

Ele já foi questionado sobre isso, e acabou respondendo que se alimenta bem e ainda descansa um bocado. Será que é só isso?! Acho que não.

Com esse apelido que carrega desde os tempos da base do Palmeiras e com o carisma que tem, Love recebe em troca muito amor da torcida rubro-negra. E com tanta energia positiva assim, não tem como o “vovô” não virar um garotão.

Veja também

instabilidade Outlook, Word e Excel fora do ar: usuários se queixam de instabilidades em programas da Microsoft