Quer saber quando essa bagunça das organizadas vai acabar?! No último sábado, integrantes de torcidas rivais voltaram a fazer arruaças no Recife

Sport, Santa Cruz e Náutico fizeram bonito dentro de campo no fim de semana que passou. Os rubro-negros venceram o ABC/RN por 2x0, na Ilha; os tricolores conseguiram um empate heroico de 1x1 com o Vitória/BA, lá no Barradão; e os alvirrubros derrotaram o Atlético/BA por 1x0, fora de casa. Até aí tudo maravilhoso par o nosso futebol. Mas, infelizmente, o que chamou muita atenção foi a baderna das organizadas fora da Ilha do Retiro, no último sábado.

Integrantes da Jovem e da Garra Alvinegra, do ABC, transformaram as ruas nas imediações do estádio num verdadeiro cenário de guerra. Pra variar, carros e ônibus foram depredados sem dó nem piedade.

Com bem mais integrantes, a Jovem ainda proporcionou momentos de covardia ao espancar dois integrantes do grupo potiguar até ficarem desacordados. Também não tenho dúvidas que membros de outras torcidas locais também participaram dessa violência toda.

Quando é que essa arruaça vai acabar?! Quer saber?! É simples, basta os clubes, a Federação e o Poder Público se unirem para tomar medidas urgentes e enérgicas, punindo os culpados com o rigor da Lei. Até hoje, nada disso foi feito de forma eficiente e definitiva.

Até porque proibir apenas a torcida adversária nos clássicos ou nos jogos do Nordestão nunca impedirá de haver confrontos entre rivais lá fora dos estádios. Quem anda nas ruas sabe muito bem disso.

